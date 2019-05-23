柯P出訪 日眾議員好奇選不選2020總統

2019-05-23 15:54

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲於今日從松山機場搭機前往日本，展開4天訪日行，被外界解讀有志於2020總統大位。隨行的北市府副發言人陳冠廷稍早在臉書PO照、發表，表示日本駐台代表沼田幹夫特別來送機，顯示日方對柯文哲來訪十分重視。

搭機抵達東京後，柯文哲上午抵達日本東京後，隨即前往眾議院第二議員會館拜會河井克行、古屋圭司2名眾議員，據市府幕僚透露，眾議員也關心詢問柯是否要選總統，但柯再度搬出日本武將德川家康、織田的名言回答，未正面表態。

行政院前院長賴清德日前赴日參訪時，沼田幹夫並未到場送機，因此沼田幹夫今早現身松山機場，讓市府營幕僚相當意外，近柯人士表示，大使代表另一個國家的元首，大概只有院長級、總統級出訪才會來送機，沼田幹夫親自來送機，大家很意外，也覺得很榮幸。

柯文哲上午抵達日本東京後，便前往拜會河井克行、古屋圭司。據了解，河井克行是自民黨日本首相安倍晉三的外交特別顧問，古屋圭司則是日本超黨派國會議員組織「日華議員懇談會」（日華懇）會長。

幕僚透露，柯文哲先拜會河井再見古屋，兩人談了約20分鐘，雙方除了寒暄，還交換訪日想法，河井克行過去曾有來北市府拜訪過，和柯算是舊識，雙方關係不錯。

由於柯被視為2020總統熱門人選，兩位議員不約而同詢問柯文哲「你有沒有要選總統？」幕僚轉述，柯文哲當場引用日本武將德川家康「等杜鵑鳥啼」的說法，以及日本武將織田信長「天亮、下雨、等敵人走入設定好的陣地」的戰法回覆，甚至還提到會延後兩個月才確定。

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