雙子星案卡關 柯文哲怨「政府效率特別爛」：願和蘇貞昌談

2019-05-20 12:38

〔記者郭安家／台北報導〕中央投審會釐清C1、D1雙子星案是否有中資爭議，台北市長柯文哲今早於議會專案報告此事，柯認為，看起來也不敢說是不是特別卡柯文哲或卡台北市，但整個看起來「政府效率特別爛」；在台北市議員秦慧珠詢問下，柯表示，日前拜訪經濟部長，對方卻不見面，僅派次長來；他願和行政院長蘇貞昌談。

柯文哲報告表示，投審會要求7次補件，為何不一次問完、要分7次？每慢一個月租金少1億元，營運經濟就少20億元；最後仍交由投審會認定，他沒有特定立場，只希望速度要快。

秦慧珠問柯文哲，投審會卡關4個月，每個月市府損失這麼多錢，是否找蘇貞昌談？柯回應說「好」。秦追問，是否聽聞部份立委質疑投標廠商是中資，於是給投審會壓力卡案？柯則說，政府最大問題是不會說NO，只會要你補件，就一直拖啊。

另一方面，柯文哲的公共住宅跳票，柯也在今早報告中坦言，8年2萬戶戰略錯誤。秦慧珠也問柯，「當年把你教壞是不是張景森？（柯競選團隊前政策總監、現行政院政委）」柯回說「是」；秦再問到，所以蔡英文社會住宅戰略也錯？柯接著也說「對」。

由於今天是520，柯文哲也被秦慧珠問「明年520你預判自己在哪裡？」柯回說「不知道。」秦追問「會到台北市議會報告嗎」、「有可能宣誓就職？」柯則抓頭說「我也不知道。」秦再問「會不會邀請我們去觀禮？」柯反問，現在是什麼問題？並指她不會答假設性問題，繼續工作。

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