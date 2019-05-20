蔡英文、蘇貞昌列6點施政有成 強調囡仔有未來

2019-05-20 08:59

〔記者蘇永耀／台北報導〕今日520，蔡英文總統上午將在總統府召開「三年有成」記者會，說明施政成果，總統先在臉書並歸納6點表示，包括做到「經濟拚起來」，「產品銷世界」，「台商錢返來」，「政府顧生活」，「囡仔有未來」，「主權顧乎在」，行政院長蘇貞昌也在官方臉書同列這6項說明施政有成。

在經濟方面，蔡英文說，是「經濟拚起來」，包括台股常態性上萬點以及史上最長萬點行情，失業率持續下降並為19年新低。另外就是「產品銷世界」，包括農漁產出口達史上最高的54億美元，香蕉銷日達7.5億元已經超過過去5年總和，鳳梨外銷13億則打破30年新紀錄。整個產品出口總值3300億美元更為史上最高。

蔡英文並說，再來就是「台商錢返來」，台商回流全年目標2500億半年即達標，目前回台金額2884億，將努力衝刺5000億，預計可創造28500個以上就業機會。

在社會安全方面，蔡總統也強調「政府顧生活」，包括推出月薪3萬以下免繳稅的有感稅改；身心障礙、長照扣稅、幼兒扣除額「扶老攜幼」全面增加；同時如期興辦公宅超過4萬戶；以及建立5483個各級長照2.0據點。

蔡英文指出，為讓「囡仔有未來」，政府推動育兒抵稅提高至12萬；4歲以下自己帶，月領2500元；加開公幼3000班，月繳2500元；補助準公托幼兒園，月繳4500元；不適任人員列表追蹤，托嬰中心強制裝監視器；讓孩子更平安，虐兒罪行加重其刑；維護教師專業尊嚴，不適任教師加速退場；增加專業人力，加強社會安全網等措施。

在對外關係方面，總統也強調「主權顧乎在」，包括在台美關係上美國眾議院全票通過台灣保證法；共機繞台全程嚴密監控以促台海安全；同時國艦國造全速進行加強國防能量。

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