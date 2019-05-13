談郭台銘的一中各表 柯文哲：不講是上策

2019-05-13 11:19

〔記者沈佩瑤／台北報導〕積極投入國民黨內總統初選的鴻海董事長郭台銘，7日接受雜誌專訪，首度對兩岸關係提出明確的方向——「九二共識、一中各表」：一個中華民族底下，一個中華民國、一個中華人民共和國。

對此，台北市長柯文哲今表示，以前就講很清楚了，如果否認中華民國存在，其實九二共識在台灣就卡住了，就推不下去了，「包括我是台北市長，是按照中華民國法律選出來的」，現在如果說中華民國不存在，那他這台北市長算什麼，只能算是梁山泊的頭頭而已。

柯強調，所以國際現實上，世界上的一個中國還是中華人民共和國，這也是為甚麼兩岸關係這麼特殊。

當被問及是否認同郭台銘接近兩個國家的說法，柯直言，講可以講，但重點是對方要買單，所以他後來發現不講是上策，因為講了對方不得不回應，他一定不買單的，「我們就是存在，大家就是心照不宣，反而日子一天天過去，也是一個方法，暫時啦！」

媒體也問柯，怎麼看郭台銘指前行政院長賴清德已經被邊緣化，柯先是無奈說，郭台銘的評論應該去問郭台銘，「怎麼會來問我，要我去評論他對別人評論的評論？」他認為這樣怎麼講都不對，不過另一方面，「我每次都說我很慶幸我不是民進黨的，就是這樣。」

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