寶藏巖、自來水園區隔離50年 市府規劃打開圍籬

2019-04-20 20:01

〔記者邱灝唐／台北報導〕位在台北市公館的寶藏巖國際藝術村和自來水園區，以往都被視為2個獨立的觀光景點，但50年前這兩地卻是居民時常往來的地方，因受軍事基地管制才被鐵皮圍籬阻隔。為此，北市府正規劃「公館小觀音山秘境一日遊」，打開圍籬再度連結這2處景點，預計9月底開放；市長柯文哲今日也先行探查走訪。

分別位在小觀音山南北兩側的寶藏巖國際藝術村及自來水園區，曾經是「一日生活圈」，寶藏巖耆老回憶小時候會跨越稜線到蓄水池遊玩，但後因園區受軍事基地管制，這條路長年被鐵皮圍籬阻隔，再加上兩地出入口、管理單位都不同，漸漸地讓外界以為是2處獨立景點。

不過，隨著自來水園區百年蓄水池的修復開放及寶藏巖光節的舉辦，這道阻隔2地50年的門即將再度打開。北市府現正規劃「公館小觀音山秘境一日遊」，將兩個景點和公館商圈結合成一日小旅行；文化局表示，民眾未來可循步道一次走訪兩個園區，觀賞百年蓄水池、了解台北城的自來水發展歷史，再到寶藏巖造訪藝術家工作室及眺望自然風景，最後轉入熱鬧的公館商圈。

柯文哲今日也先探查走訪，並象徵性地走過這道阻隔2地50年的門。不過這道門要真正開放還得再等等，文化局解釋，由於自來水園區為售票入場，寶藏巖國際藝術村為免費入園，不論動線規劃、景觀步道改善、開放時間等相關配套還需協調克服，預計9月底才可對外開放。

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