中執會攻防》卓榮泰稱規則非兒戲 陳明文嗆「這樣講不對」

2019-05-22 19:11

首次上稿 18:11

更新時間 19:11

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中執會今討論總統初選日程等事宜案，有中執委提案修改民調規則，規範總統初選民調家家戶及手機民調各佔五成等。民進黨主席卓榮泰稍早於會議中發言表示，若協調到最後參選雙方還是無法形成共識，那麼他就要遵守黨內既有的制度規範與已經公告的規則辦法，不能在已經完成初選登記、程序進行中，再片面修改比賽規則。3月6日中常會及3月13日中執會，兩次會議議決公布總統提名初選公告。他也向中執委喊話，「希望大家思考，難道313是如同兒戲般通過那樣的公告？以後的歷史告訴我們313的兒戲，我們今天用另一場把它毀滅，我不能讓這樣的事實存在發生。」

中執委舉例也曾改遊戲規則

中執會稍早經近兩小時討論，尚未處理相關議案，尚未有決議，而先由中執委各自發言。領銜提案人翁章梁指出，民進黨初選辦法歷經9次修正，可見民進黨會因應時事和可能情況做修正。中執委王定宇與鄭寶清會中舉例，遊戲規則變更的歷史當然有，當年謝錦川跟周伯倫進行立委初選，還是「遊戲比玩了，才另外啟動一套遊戲規則」。

卓榮泰發言表示，感謝鄭寶清提醒，「我們不會忘記其他任何正常程序案子，但只會記得這一件不正常的案子」，他不希望未來某一天，當歷史看他們的時候，他們會議進行下變成這個狀況，變成人家拿出來討論的重點。

卓榮泰：要贏得黨內外信心 今年也不能例外

卓榮泰說，各位記得，3月6日中常會、3月13日中執會，在場也是各位，兩次會議議決所公布的總統提名初選公告，中央黨部所據以執行的初選辦法、流程、以及採用的民調方式，在當時都經過大家通過，這是經過黨內多方討論所形成的共識，也是集合黨內前輩菁英智慧的結晶，已經行之多年，是為了讓黨內各類公職的初選制訂的，並且適用於所有的參與者，絕不是為任何個人單獨制定。這套制度能存在迄今，運作無礙，彰顯了黨初選制度的民主價值和進步性，不論總統初選有幾位登記參選，制度的公平性都不應該受到影響，只有制度被嚴格遵守，才能贏得黨內外人士的信心。

卓榮泰說，這段時間協調小組或分工或集體聚會十幾次，嘗盡各種可能提出許多建議，他們絕對不放棄所有的努力，但如果協調到最後，參選雙方還是無法形成共識，那麼他就要遵守黨內既有的制度規範與已經公告的規則辦法，不能在已經完成初選登記、程序進行中，再片面修改比賽規則。黨內初選辦法的修改，除非在協調階段雙方合意按程序進行合理的調整，否則必須依照制度在選舉公告前提出並完成，或是依照制度適用於下一次，這是基本的道理、程序的公平與正義，「我們黨歷年來都如此，今年也不能例外」！

陳明文不滿嗆卓：你這樣講不對啦

卓榮泰說，希望大家思考，今天坐在這裡，跟313坐在這裡，難道313是如同兒戲般通過那樣的公告？「以後的歷史告訴我們313的兒戲，我們今天用另一場把它毀滅，我不能讓這樣的事實存在發生」。

卓榮泰發言結束後，立即宣布中場休息，中常委陳明文則不滿嗆卓，「有時空背景、不能這樣講啦，你這樣講不對啦！」

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