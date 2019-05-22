中執會攻防》中執委將提3案 折衷民調方式、對手納韓、柯

2019-05-22 11:41

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中執會今下午討論總統提名初選選務日程相關事宜。據了解，有跨派系中執委將於會中提出三項提案，建請中執會議決，包括修正民意調查辦法，總統初選民調納入手機民調，手機市話比例各半；初選民調採對比式三人對比，對手人選為國民黨韓國瑜及無黨籍柯文哲；總統初選時程表，訂於6月10日至6月14日辦理總統初選民調。三項提案預料獲得跨派系多數執委的支持。

其中，修改民進黨第一、二、三類公職候選人提名民意調查辦法之提案指出，總統之民意調查明定採行「對手對比式」題型，但現行辦法仍可能在候選人對於「對比對手」無共識的情況下，被迫必須採取「黨內互比式」題型，容易受到對手陣營支持者的干擾。為貫徹該辦法總統之民意調查採行「對手對比式」題型之原則，建議修正，在依現行辦法仍無法產生對手的情況下，則總統、直轄市長、縣市長應由中執會決定對手人選。

這項提案也指出，依現行辦法，初選民調僅以住宅電話簿（不足400萬戶）為抽樣母體，但總統初選民調範圍為全國，不受到區域的限制，不必然僅能採用市話進行民調。建議修正現行辦法，總統初選應納入手機進行調查，手機和市話的比率各佔一半。

黨內人士指出，為了化解這場突如其來的初選爭議，採取最佳方案來爭取明年勝選，今天民進黨的中執會，跨派系的中執委們預計提出三項提案。

黨內人士表示，提案之一、因應國民通訊習慣改變，民調取樣採50％手機、50％市內電話，讓民調結果貼近真實民意。目前國民通訊習慣改變，超過500萬人只有手機而沒有市話，成為民調邊緣人，也讓總統初選這麼重要的民調失準。但也因為賴清得極力反對，甚至一度為此推翻協調結論，蔡陣營原先主張應該以更精準的全手機來進行，但也在避免與賴過度針鋒相對，而讓步接受手機僅佔一半比例的做法。

黨內人士表示，提案之二、對應真實大選競爭環境，民調採三人對比式，對手納入國民黨韓國瑜、無黨籍柯文哲，讓民調結果反應實際競爭態勢。

黨內人士表示，包括洪永泰教授在內，主要民調專家都指出，特別是總統初選的民調，如果採取互比式，勢必造成對手政黨、支持者灌票給對自己較無威脅的對象。近來所有民調也顯示，賴清德的直持結構中，藍軍支持者平均佔了五成到六成之間。採用對比式是避免民調污染的正確做法。

黨內人士指出，至於在對比對象上，目前國民黨的韓國瑜，無黨籍的柯文哲，都已經是呼之欲出的人選，納入兩人作為對比對象，可以更精準的對照出大選真實的競爭態勢。何況連國民黨個候選人都也把柯文哲當作競爭對手來規劃自己的大選。

黨內人士表示，提案之三、最短期間完成初選程序，協調期結束後，接續兩週各辦一場政見會，完成後緊接著於6月10日至14日間進行初選民調。

黨內人士指出，考量在協調期結束之後，雙方已經共識將在兩週各辦一場政見發表會，為掌握時效，在最短時間內完成初選，最快的民調時間，應該安排在緊接著的6月10日到14日之間。

黨內人士表示，相關提案因為符合「貼近真實民意」、「真實反映大選態勢」並且可以在最短時間內完成初選，將內部消耗減到最小，這三項提案預計將獲得跨派系多數執委的支持。

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