今日協調若無新結果 卓榮泰：就照5/1報告案送中執會

2019-05-20 18:08

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今天進行第三次總統初選協調，蔡英文陣營、賴清德陣營各自派出代表出席，民進黨主席卓榮泰會前受訪表示，若雙方有新的協調結果，就照新的協調結果，若沒有就按照5月1日報告案的報告案，送中執會決議。依照5月1日報告案，其中規劃的民調完成時間在5月底。

民進黨5月1日中常會，總統府秘書長陳菊在會中砲轟黨秘書長羅文嘉擅自對外發布總統初選時程，中常會最後決議5月22日立委黨內初選結束後，再召開中執會討論，並未同意在5月底完成民調的報告案。

卓榮泰19日於臉書表示，蔡陣營、賴陣營、羅文嘉對於日期的認知都沒有錯，大家應該要關注今天的新協調。

對於賴陣營不希望全手機民調，卓榮泰說，這都是在協調範圍當中，手機要不要納入、納入比例是多少、對比的模式是多少，這都是今天的重點跟範圍。

卓榮泰重申，今天如果沒有結論，後天（週三）還是要有一個案送中執會，目前只有5月1日的報告案，依照該報告案的內容跟雙方做協調，如果雙方同意就照那個內容，如果雙方不同意，有新的協調結果，就按照新的協調結果，如果也沒有，就照5月1日報告案，送中執會決議。

卓榮泰說，中執會是合議制，相信所有中執委經過這麼多時間跟協調，大家應該有一個初步的認知，應該盡快的把時程定下來。

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