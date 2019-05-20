本土社團成立「民進黨初選觀察團」 要求參加民進黨中執會遭拒

2019-05-20 13:36

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨總統初選持續進行中，今天黨中央將於下午召開第三次初選協調。

台灣社等本土社團以及各界代表中午召開記者會，宣布成立「民進黨總統初選觀察團」記者會，希望參加民進黨中執會，透過第三者的觀察與仲裁，幫助民進黨導入公平競爭的初選規則。

民進黨今天將召開第三次總統初選協調，前行政院長賴清德陣營、蔡英文總統陣營都派代表出席表達意見。

觀察團的聯合聲明指出，引發爭議的總統初選，恐會造成綠營內部永久分裂，因此他們決定組成「民進黨初選觀察團」。他們也相信，民進黨主席卓榮泰有全力維護民進黨初選規則且堅持民主程序執行的決心。

聯合聲明也認為，民進黨五人協調小組的表現讓人充滿疑慮，接下來應該亡羊補牢，導正進入「公平競爭」的初選規則。希望透過第三者的觀察與仲裁與介入，讓民進黨完成公平、透明的初選。

觀察團的連署人包括台灣社社長張葉森、北社社長李川信、教師蕭曉玲、政治評論人金恆煒等。連署名單中，不少人曾挺賴或批蔡，張葉森曾在記者會上表示，「賴清德比較接地氣」，李川信則曾經公開表示，「一般我們比較支持賴清德」。蕭曉玲呼籲蔡英文不要再想連任。金恆煒曾在評論中要蔡英文饒了台灣。洪裕宏曾表示，為了勝選考量，蔡英文還是唯一選擇自行引退，宣布不尋求連任。

萬國法律事務所創辦人之一陳傳岳表示，剛剛他們去拜訪民進黨主席卓榮泰，以及秘書長羅文嘉，相談甚歡，他們是一群民間人士，包括學者、律師、醫師等等。他們也明白表示，希望民進黨要根據民進黨初選規則，秉公選出人選，取得社會人民的同意，繼續支持民進黨支持的總統候選人，順利打贏2020總統大選。知道黨中央很努力堅持原則，不過面臨一些困難，不同人有不同想法，不過他們仍會依照規定，完成總統候選人提名。

政治評論人金恆煒表示，他們的初衷就是讓民進黨繼續往前走，希望他們可以扮演介入角色，讓他們可以參加中執會，讓中執委不能為所欲為，也希望扮演仲裁角色，中執會有兩方僵持不下，我們不偏袒哪一邊。

金恆煒也警告，民進黨中執會若一意孤行，選出違反程序的候選人，民進黨不可能拿到綠營的票。民進黨覺得支持者會含淚投票，如果他們不記取教訓，在初選小動作盡出，人民的信任會在投票顯示出來。他們的連署會擴大，會有群眾運動，會扮演給民進黨壓力，民進黨的立委要小心，如果立委的作為不受到信任，國會選舉受傷更大，民進黨整黨要好好思考。

台大名譽教授賀德芬表示，他們希望可以促進台灣民主，讓民進黨戰勝國民黨和共產黨。初選要有明確時程和方法。站在公民立場，要求嚴格監督民進黨初選過程，希望可以參加中執會，民進黨的事情就是大家的事情，也希望媒體爭取採訪權，報導五月二十二日中執會，若不讓他們進去，他們會在門外等待。

陽明大學心智哲學研究所榮譽教授洪裕宏表示，卓榮泰剛剛向他們表示，今天蔡、賴陣營會協商，五二二中執會將會成案，若協商不成，就沒有案子，就以五月一日，中央黨部的初選期程，五月底完成初選作業，但是黨中央沒把握會通過怎樣的期程，要看五二二開會而定。

洪裕宏轉述，他詢問卓榮泰，有傳言中執會結果出來，但是全代會還是會沒收初選結果。卓榮泰說明，根據民進黨內規定，全代會有這個權利，但是這有前提，就是要在被提名人有重大犯罪或違背民進黨理念的時候，全代會才會沒收初選結果。

曾任職香港中文大學的李弘祺表示，民進黨做為複雜的組織，更必須要持守開放原則，否則民進很容易失去靈魂，要努力開放，中執會應該要開放讓大家一起來聽，美國議會、國會，其他事務性投票都要記名，民進黨為什麼不可以做到？

教師蕭曉玲表示，他們向卓榮泰表示，希望五二二加七（天）這個期程可以確實執行，如果這個黨中央原本規劃的期程，被五月二十二日的中執會擋掉，那麼中執會恐成為歷史罪人。應該讓他們旁聽中執會，等等他們會公布中執委名單，希望全台灣選民，希望黨中央可以hold住。媒體應該要求直播中執會。

台灣社社長張葉森表示，民進黨一直在向下沉淪，初選程序一改再改，他們因此籌組觀選團，決定今天先去拜會卓榮泰。初選時程一再改變，黨中央也很困擾，但是礙於權力中心在中執委，也很害怕他們提出的辦法、方案不被中執會接受。民進黨跟國民黨、習近平差不多，中執會可以否定一切。

對於觀選團要求參與中執會，張葉森表示，卓榮泰說，民進黨中執會不對外開放，中執會只有錄音沒有錄影。

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