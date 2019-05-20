提總統初選民調納柯P 蔡英文陣營：你認為他不會選嗎？

2019-05-20 16:33

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今天進行第三次總統初選協調，會前蔡英文陣營代表、前行政院副院長林錫耀被問到是否堅持用3人（國民黨候選人、台北市長柯文哲、民進黨候選人）來對比，他回應，「你認為台北市長柯P不會選嗎？除了國民黨之外，不能忽略柯P也是對手之一，自然應該採用3人對比產生民調。」

民進黨上週五進行第二次協調民調，其中雙方同意採用對比式民調、並且在原本的家戶電話民調之外，也納入手機民調，不過比例未定。

林錫耀今天被問到是否將堅持3人對比時表示，民進黨的目標放在明年1月11日總統大選，現在6月，誰贏誰輸沒意義，明年大選才有意義，既然明年選戰1月11日才會開票，那麼選戰戰場狀況要先設定清楚，這就牽涉到民調對比要找誰來對比。「我現在問各位啦，柯P會不會選？他沒宣布參選啊，但是他這幾天在高雄舉辦見面會、俱樂部，一場一場活動跑，各位，你認為柯P不會選嗎？」

林錫耀說，除了國民黨之外，不能忽略柯P也是對手之一，國民黨最強的參選人是韓國瑜，柯P跟兩位黨內競爭者做對比，3人對比狀況下，真正適當的人，自然會透過3人對比民調產生，黨應該要這樣產生最適當人選。

不過林錫耀也表示，蔡陣營上週提出3人對比的主張，不過賴院長的代表說，「柯文哲又沒宣布參選」，他就開玩笑說，「那要不要等柯文哲宣布？反正不急嘛，國民黨7月才產生候選人，離明年投票還很久。畢竟我們做執政黨，要急著把自己人選推上檯面，當對手的箭靶，好像也沒什麼必要啊。」

林錫耀說，用戶比式民調很荒唐，到最後民進黨候選選人是國民黨在決定，目前只是大家對2人、3人對比有不同看法，下午可以來繼續協調。

對於黨中央指出，若今天協調沒共識，就是要5月底完成民調。對此，林錫耀說，5月1日常會的會後新聞稿很清楚，在決議第四點，是說「初選時程在5月22日的中執會才會通過，既然沒有通過，就是沒有定案。」

林錫耀強調，初選時程要合理、可以執行，他舉例，電視政見會若1週舉辦1場，要辦2場，以現在的時間來說，就不可能在5月底完成，因此5月底民調這個前提不可能存在，「這如果成立，那為什麼上周協調，大家要辦兩場政見發表會？這是黨中央和賴院長都同意的啊，就不可能5月底做民調，難道做完民調才辦電視政見發表會嗎？」

對於民調時間，林錫耀說，若先決定民調時間，卻沒有決定要跟誰對比，這樣民調問卷萬一設計不出來，要怎麼辦？這是邏輯、順序問題，週三中執會一樣一樣做決定，做完後，選舉時程就自然排出來了。

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