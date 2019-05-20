蔡陣營盼初選民調納柯P 賴陣營︰民進黨遊戲規則很清楚…

2019-05-20 16:41

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今天舉行第3次總統初選協調，對於蔡英文陣營希望採用3人對比，前行政院長賴清德陣營代表、民進黨立委林俊憲指出，民進黨遊戲規則很清楚，是說跟「主要政黨」比較，他也酸，兩人在比賽，其中一人控制遊戲規則，希望大家今天可以誠心誠意談出一個共識結論。

林俊憲說，今天希望談出共識、結果，讓初選可以趕快進行，重點還是「日期」，否則一延再延，遙遙無期，「希望今天日期可以定下來」，其他民調方式，賴陣營持開放態度，其實原本也可以不用討論辦法，因為現行既有就有就有辦法了，為了黨的和諧、團結我們也願意談，但是希望合理的條件我們都可以來討論。

至於是否接受6月中旬蔡、賴兩人進行民調？林俊憲今天表示，「可以啊」，如果大家對民調方式有共識，那就6月10日到14日（進行民調），但重點是民調方式大家有沒有辦法有共識？上次協調會中，對方代表提議100％採用手機民調，這顯不合理，強人所難，賴陣營沒辦法接受，希望大家可以談出結果，讓基層不再憂慮。

至於手機民調的合理比例應該設定多少？林俊憲說「我也不知道啊，看他們提案多少，是對方提議要改變現有遊戲規則。」

至於蔡陣營提出3人對比（國民黨候選人、民進黨候選人、台北市長柯文哲3人對比），林俊憲則反嗆「合理嗎？」民進黨遊戲規則很清楚，是說跟「主要政黨」比較，兩人在比賽，其中一人控制遊戲規則，希望大家今天可以誠心誠意談出一個共識結論。

對於蔡陣營認為，若1週1場政見發表會，要辦2場政見發表會，就無法在5月底完成初選，林俊憲表示，政見會可以1週舉辦2場，或是變成只辦1場。

林俊憲說，若雙方無共識，就回到黨中央於5月1日中常會的報告案，大家可以回去看4月10日的會議，當時提出兩個不變，也就是初選不變、時程不變，讓立委提名先走，現在立委所有提名初選已經結束，接下來當然就要進行總統初選，這是4月10日中執會、5月1日中常會的內容。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法