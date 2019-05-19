執政3年 蔡英文：給我更多時間台灣會不一樣

2019-05-19 18:26

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今（19）前往高雄進行南台灣第一場「辣台派開講」。她說要向高雄鄉親說明執政3年來的政積，並強調：「再給我更多的時間，台灣會變的非常不一樣。」

蔡英文今前往高雄南海紫竹寺、內門紫竹寺、旗山天后宮3地與鄉親面對面，說明這3年來執政團隊的成績。在經濟層面，蔡總統指出，從今年1月到現在，台商回台投資超過新台幣2800億元，其中有700億元的投資在高雄，今年台商回台投資預估將有5000億元。

此外，她提及，前陣子她到高雄主持潛艦國造開工，對台灣的國防非常重要；國艦國造對高雄的造船業也是很重要的一步，包括潛艦、水面艦及海巡署的艦艇，加起來的國防訂單不斷，未來的10年，對高雄造船業及在地的產業很有幫助。

她認為，高雄現在的路竹工業區不敷使用，近日她也去視察橋頭科學園區的進度，將來台商回台，從台南科學園區、路竹科學園區，一直到橋頭科學園區，是台灣下一個世代的高科技廊帶，可以給高雄人很多好的工作機會，讓年輕人可以回高雄工作。

蔡英文說明，這幾個月以來中央政府經過3年打基礎有成，政績一項一項拿出來；以今年5月報稅為例，大家都有感受到減稅，這是政府花3年才完成的事情。雖然過去3年很辛苦，但現在地基已經打好了，只要給她更多時間，她一定會為台灣人蓋一間又漂亮又好用又堅固的房子。

蔡英文表示明天為她就職滿3年，俗話說：「3年有成」。她表示：「希望能夠給她更多的時間，台灣會變的非常不一樣，會是一個擁有自我防衛能力及受到國際尊重的國家，使台灣人深感驕傲」。

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