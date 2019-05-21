台中國際踩舞祭翻紅卻要改名 遭市議員砲轟

2019-05-21 22:11

〔記者張菁雅／台中報導〕連續舉辦3屆的台中國際踩舞祭，今年名稱將改為「台中國際舞蹈嘉年華」。台中市議員周永鴻、江肇國等人今日質詢時表示，國際踩舞祭去年吸引超過45萬人次，觀光效益達1.2億元，難道改名後可以吸引更多人？且觀旅局3月的書面報告是要促進台灣本土舞蹈特色，現在又說為了國際化而改名，根本是在欺騙議會。

周永鴻表示，台中國際踩舞祭在前市長林佳龍任內推動，去年邀請包括日本、越南、南太平洋島國等多個國際舞團參與盛會，共吸引超過45萬人次到台中旅遊，觀光效益1.2億元，這麼好的活動，為何新市府要停辦？

觀旅局長林筱淇回答，沒有停辦活動，只是改名為「台中國際舞蹈嘉年華」，因為原來的名稱具日本風格，改名是希望吸引更多國際隊伍參加。

江肇國拿出今年3月觀旅局的書面報告指出，裡面寫得很清楚，觀旅局要把活動名稱改為「台中舞蹈嘉年華」，以促進台灣「本土」舞蹈特色，預計公開徵求全國各級學校、企業、商圈或社區組成特色舞蹈踩街代表隊。他抨擊林筱淇不是對業務不熟，就是在欺騙議會。

市議員曾朝榮、張家銨則表示，施政不應分顏色，好的政策應延續，新市府「逢龍必反」，將對市政推動產生負面影響，苦的是市民。

觀旅局解釋，國際踩舞祭一直是以台灣本土隊伍為主，第1年日本隊伍3隊、台灣隊伍12隊，第2年日本5隊、台灣12隊，第3年國際7隊、台灣16隊，今年預計全部隊伍共30隊，除擴大邀請亞洲地區包含日本、南韓、東南亞諸國知名舞蹈團體到訪交流，同時邀請全台各地各級學校舞蹈相關科系社團、企業、團體、觀光公協會、新住民社團等表演團體共襄盛舉，也期待國內表演團體融入更多本土特色，例如以傳統文化或歷史故事作為表演背景，藉由國內外各種舞團技藝切磋與文化交流，綻放多元多彩的舞蹈樂曲。

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