2030核電比例不低於燃煤？ 中選會駁回公投提案

2019-05-21 22:10

〔記者黃欣柏／台北報導〕中央選舉委員會今召開委員會議審議7項公民投票提案，其中由提案人廖彥朋提出之「您是否同意，立法院應制定專法，使2030年以前達成核能發電比例不得低於燃煤發電？」，中選會於今年4月22日曾函請限期補正，但補正內容經委員會審議仍認定不符規定，因此決議駁回。

另外，針對提案人李敏提出的「您是否同意，在核能安全管制機關審查通過後，政府應將現有核能電廠使用執照延長20年？」，以及提案人張善政提出的「您是否同意，訂定數位國家專法，設立直屬行政院之中央二級機關『數位創新委員會』，發揮數位時代前瞻功能」等二案，經今日委員會審議，認定有舉行聽證之必要。

至於提案人張靜提出的「您是否同意有關司法改革人民參與刑事審判制度，應該採取以美式陪審團審判為藍本的陪審制，作為我國未來刑事訴訟立法原則之創制？」、提案人蔡中岳提出的「您是否同意，在『高放射性核廢料最終處置場』啟用前，不得提出或執行新建、續建、擴建或延役核電廠之計畫？」、提案人呂秀蓮提出的「你是否同意台灣應向國際宣布和平中立？」以及提案人黃泰山先生所提之「你是否同意修改動物保護法，明定直轄市、縣市政府動保機關應執行無主流浪犬貓之誘捕、絕育」共4案，中選會均決議函請提案領銜人限期補正。

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