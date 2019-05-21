駁斥賴清德 蔡陣營：指向「目標」的箭不該射向同志

蔡陣營聲明如下：

一、318以前，黨內外許多人士都曾經詢問賴前院長是否投入初選，這在黨內早已不是秘密。至於賴前院長有這樣的說法，我們感到意外，也寧願相信他並非故意，然而相關陳述確非事實。

二、身為黨的一份子，立委補選期間，總統公餘都勉力投入，包括協助台南地方的團結整合與候選人的輔選。而補選的順利，更是來自於全黨上下的團結合作，而非一人之功。至於總統在這段期間，沒有所謂的總統競選行程，賴前院長不會不知道。今天專訪的指控，讓人遺憾。

三、民進黨是民主政黨，而決策初選進行的中執會、中常會就是黨的民主決策機制，在大選勝利的唯一目標下，中執委、中常委為黨決策最佳的方案，是黨內民主的展現。賴前院長曾經擔任過執委、常委，應該很清楚所謂「不乾淨」的指控，對執委、常委不公平，更是對黨內民主機制的不尊重，更何況蔡總統已經不兼任黨主席。我們希望賴前院長收回這樣的說法。

四、2020總統的勝選，是全黨與支持者一致的目標，大家一起指向目標的「箭」，不應該射向同志。