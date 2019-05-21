蔡：ＭＩＴ升級 打造新經濟典範

2019-05-21

〔記者蘇永耀／台北報導〕執政屆滿三週年，蔡英文總統昨在總統府召開「三年有成，台灣進步關鍵字」記者會時表示，她希望下一任期能舉辦一場「台灣博覽會」，讓全世界都看見MIT upgrade（台灣製造升級）帶來的綜合國力。

盼下個任期能辦「台灣博覽會」

總統表示，過去三年她做許多事重新定義台灣，有十個關鍵字：「加薪減稅」、「擴大投資」、「產業升級」、「非核家園」、「綠色能源」、「年金改革」、「長照托育」、「社會住宅」、「國防自主」、「捍衛主權」，拼湊起來就是台灣現在與過去最大的差別，也是國家未來的圖像。

蔡總統指出，下一階段的國家總目標，不只要再一次擦亮MIT招牌，更要在原來的基礎上創造MIT upgrade，讓台灣製造不再只是零組件、代工，而是共同打造人工智慧、綠能、高科技等，所有未來人類最好的生產與生活的「新經濟典範」。

總統表示，她希望下一個任期，舉辦一場「台灣博覽會」，讓全世界朋友都看見MIT upgrade帶來的綜合國力，台灣有太多傲視國際的軟實力，例如在智慧機械助攻下，台灣機械產業產值突破兆元，物聯網也加入成為兆元產業，台灣是全球ICT（資訊與通信科技）產業鏈中品質最好的供應者，在生技醫藥產業的實力，同樣居於領先地位。

她說，經過三年的努力，綠能產業將會帶動兆元投資，潛艦國造、國機國造帶動國防產業鏈發展；隨著衛星研發，太空產業也會蓬勃發展，這些都是台灣未來長期的競爭力。最重要的，台灣是世界上最安全資通產品的生產基地，也是最活躍的高科技研發基地。

對於年金改革，蔡英文說，為此她忍受了三年的謾罵，但換來年金至少三十年不會破產，政府會有更多資源照顧更多的人。還有前瞻基礎建設計畫，當初很多人罵得一無是處，但「這些人中的很多人，現在都在收割我們的成果」。

蔡英文表示，得罪人的事，別人都第二任再做或乾脆不做，「只有蔡英文第一任就做」。如果第一任不敢做，這個國家就只會在原地踏步，甚至越來越衰弱。

對於兩岸議題，總統指出，因為中國把一國兩制台灣方案都端上檯面，讓我們必須講清楚台灣的立場，「這不是挑釁」。

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