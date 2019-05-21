盼初選別再延 賴清德：若總統有其他意見願當面討論

2019-05-21 10:35

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨總統初選歷經3次事務性協調會議，蔡賴陣營在民調細節仍無法取得共識，初選日程未確定。前行政院長賴清德今受訪表示，若協商無新共識，就應回到黨原規劃5月底完成初選，不希望明天中執會再延長時間，或破壞民進黨選舉辦法。他並說，若總統蔡英文還有其他意見，他也願意直接和蔡總統見面，大家來討論，目的就是希望黨能和諧，未來能團結。

民進黨5月1日中常會討論總統初選期程，黨中央提出日程報告案，規劃在5月27日至31日完成初選民調，6月5日公告。然而多數中常委有疑慮，當天未通過任何日程，並決議在5月22日中執會時再敲定日程及民調等執行細節。若22日中執會前雙方仍無共識，中執會將是兩陣營決戰點，黨中央則預計中執會上再提出該報告案予會中討論。

賴清德今接受廣播專訪後接受媒體聯訪。賴清德說，在民進黨所有參選人登記前，黨中央初選辦法都已公告，換句話說，是黨中央公告所有辦法，蔡總統和他才去登記。但整個初選期程，已經經過兩次延長，明天中執會是否能確定原本黨中央的期程，不得而知。

賴清德表示，他一直是持開放態度，只要合理意見都能討論，這就是為何要參與5月17日和20日兩次協調。但很可惜，看得出來蔡營所提出來的要求並不合理，所以最後應要回到黨的選舉辦法，也就是期程5月底完成，初選辦法也根據黨初選辦法來辦理。希望明天中執會，大家能共同支持黨主席，也能共同捍衛民進黨民主價值和制度穩定性。

賴清德並向黨內中執委和中常會喊話，民進黨是民主政黨，過去之所有得到社會無條件支持，是因為民主理念和自由價值，這都是民進黨核心精神一定要維護。這場初選一定要捍衛民主精神，且要公平舉行，任何人都要一定要乾淨贏得選舉，若這場初選不公平，最後國人也不會支持民進黨。

賴清德指出，在5月17日和20日兩次協調會沒有共識，就必須回到原本黨公告的辦法來辦理，這是民進黨的規定。不希望明天中執會再延長時間，或破壞民進黨選舉辦法，若是如此，民進黨最後很難再得到社會支持。

媒體詢問，若中執會明未通過5月底完成初選的日程，是否退出初選？賴清德則說，「我不會退出，為什麼我要退出？」他一直都是遵守民進黨制度，他一定會堅持下去，不會退出。

賴清德說，為了展現誠意，兩次協調會他當然希望有新共識，解決問題，但因為沒有新共識，就一定要回到黨的規定，回到黨原本的辦法。若蔡總統還有其他意見，他也願意直接和蔡總統見面，大家來討論，目的就是希望黨能和諧，未來能團結。

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