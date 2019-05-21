民調追平韓國瑜 賴清德：韓市政未獲支持更遑論總統

2019-05-21 09:15

〔記者楊淳卉／台北報導〕有媒體今公布民調指出，若明年總統大選是藍綠對決，前行政院長賴清德對上高雄市長韓國瑜，兩人形成平手，且賴後勢看漲。對此，賴清德今接受廣播訪問指出，韓國瑜還沒足夠時間證明他可以做好一位市長，韓才當第一任高雄市長，不滿意度就超過4成，在市政推動上並沒獲得高雄市民支持，「若連市長都沒獲得市民支持，更遑論總統。」

賴清德指出，韓國瑜還沒足夠時間證明他可以做好一位市長，以各個民調來看，韓國瑜的滿意度有40％、50%，但不滿意度超過4成。賴並說，他在台南市長首任時，滿意度高達80%、不滿意度則在10%以下，「韓國瑜當高雄市長、我當台南市長，市政表現很清楚」。

賴清德說，市長做越久會有一些累積，不滿意度一定會提高，但韓國瑜才當第一任，在市政推動上並沒獲得高雄市民支持，「若連市長都沒獲得市民支持，更遑論總統」，特別是台灣未來要面臨的挑戰太多，不只是中國的威脅。

賴清德並說，只要他得到民進黨總統提名，和立委開始競選，他的聲勢會再起來。對於主持人詢問，即便是台北市長柯文哲出來參選是否也如此？賴清德馬上回答：「當然呀！」他並指，外界有一說法，若賴清德參選，柯文哲會對是否參選慎重考慮，但即使總統選戰呈現「三腳督」（三組人馬競選局面），他也有信心贏得選舉。

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