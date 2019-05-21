賴清德：3/8與總統會晤未談是否參選 質疑有人說謊

2019-05-21 11:02

〔記者楊淳卉／台北報導〕前行政院長賴清德登記民進黨總統初選，引發外界質疑「突襲」、「違反誠信原則」。賴清德今接受廣播訪問時首次說明，3月8日他與蔡英文總統會面，當天總統沒有問他要不要選總統。有謠言指蔡英文今年3月中曾在台南問他要不要選總統，這是謊話，「到底是總統說謊，還是她的幕僚說謊，我不知道，但就是有人說謊。」

對於傳言蔡總統曾到台南問過賴清德要不要選，賴清德說，那其實是3月8日，蔡英文到台南「競選她的總統，因為她到（民進黨立委）陳亭妃委員的選區去進行競選活動」。

由於當時正值郭國文參與台南立委補選，賴清德說，他接到蔡總統要來台南的通知，蔡總統和他說，因為陳亭妃委員有安排行程給她跑。特別是九合一選舉之後，總統都會給民進黨的每一個委員半天或一天時間去跑」。

賴清德說，當時有建議總統說，郭國文正在另外一個選區在競選，沒有助選郭國文，走自己的選舉行程恐怕會引起質疑。蔡總統的秘書之後回覆，因為當天的行程已經安排了，會另外再安排一個時間到郭國文的選區去，「那個就是3月14日的事情」。

賴清德說，3月8日他也從台北特別趕回去台南跟總統見面，整個談話主要是談這次立委補選，他向蔡總統報告，這次選區困難及打算怎麼做。蔡總統說，如果有時間包括彰化、新北也應該去助選。

賴清德表示，3月8日當天，蔡總統沒有問過他要不要選總統，外面的謠傳都是謊話，「到底是總統說謊或他的幕僚說謊，這我不知道，但就是有人說謊」。

指控現任總統或總統幕僚說謊是嚴重的問題，賴清德會後受訪表示，這是事實；記者追問，這在其他先進國家是很嚴重的國安危機，賴清德澄清，因為有媒體公開講總統3月中來到台南，總統親自問過他「要不要選總統，我答覆不選」藉此指控他違反誠信，但沒有這個事情，一定有人說謊，他是把這個事情解釋清楚，「我沒有其他的意思」。

此外，對於外界批評，賴清德曾多次公開表示不會挑戰蔡總統，賴清德指出，他當時接受媒體訪問時，他是擔任台南市長，蔡英文也剛上任不久，主持人鄭弘儀問他會不會挑戰蔡總統，「我當然對一個現任同黨的總統，說不會和蔡英文總統競爭」，不論他當台南市長或行政院長時，回答支持同黨的總統本來就是應該的。

賴清德表示，但局勢變化很大，去年九合一選舉，民進黨大敗，基層非常焦慮。他登記初選後，不論他到各地或是訪問日本時，大家都很肯定他的勇氣，對於他在民進黨最困難時還願意承擔，大家很肯定。

對於傳言指民進黨訂立初選辦法時曾詢問賴參選意願，賴則說，他也不相信黨中央會問潛在可能登記的人，謠言說有問過他要不要選，因此黨安排初選的時程比較短，這樣就是「突襲」，其實不是。他表示，他是正大光明、光明磊落的作風，若總統先登記、他再去登記，或是他在總統出訪時登記，才是「突襲」，所謂突襲是在背後、不是在前面。用誠信和突襲攻擊他都沒有必要、也非事實。

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