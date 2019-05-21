超酸！小英執政3週年 鄉民幫整理韓國瑜「政績總覽」

2019-05-21 00:52

〔即時新聞／綜合報導〕昨（20日）是總統蔡英文執政滿3週年，她上午在總統府舉行「三年有成，台灣進步關鍵字」記者會，總統除細數執政成績，強調下一任期將推動舉辦台灣博覽會，讓世界看到台灣的軟實力。有鄉民發文對比，貼出「韓國瑜上任至今政績總覽」，畫面卻是一片黑壓壓，諷刺意味濃厚。

一名鄉民「detestme （零）」在PTT以「韓國瑜上任至今政績總覽」為題發文，但內容卻是一片黑漆漆，完全沒有任何內容，諷刺高雄市長韓國瑜整天只會喊口號、政見不斷跳票、沒有任何作為意味濃厚。

臉書粉專「台灣佛克斯 Taiwan Focus」也轉貼該文酸說，「因為最近大家都在檢視蔡英文總統上任3年的政績，所以韓粉怎麼可以不跟風一下呢？這一篇真的很詳細的紀錄了韓總上任以來的政績我們還是要就事論事啊，對吧？這個作者應該從他上任以來就有詳細一字不漏的紀錄了韓總的政績」。

許多網友見狀也狂酸，「媽X 中肯 不推不行」、「笑死 真的是這樣」、「暱稱說明了一切」、「高雄從來沒這麼長時間受矚目過，真的不錯」、「怎麼是 空的 空的 空的 空的 空的 空的 空的 空的 完美形容韓導啊」。

一名鄉民detestme （零）在PTT以「韓國瑜上任至今政績總覽」為題發文，但內容卻是一片黑漆漆，完全沒有任何內容，諷刺高雄市長韓國瑜整天只會喊口號、政見不斷跳票、沒有任何作為意味濃厚。（圖擷取自PTT）

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