民調贏過韓國瑜？ 郭董：我參選是幫他解套

2019-05-20 14:57

〔記者廖淑玲／雲林報導〕鴻海董事長郭台銘今天持續在雲林參訪，強調他參選總統是天意，要為韓國瑜解套，除了讓高雄發大財也是讓全台灣發大財。

郭台銘針對有媒體民調指稱他的支持度勝過高雄市長韓國瑜，除了以民意如流水純供參考，他仍認為他現在做得還是不夠，準備要用一個月的時間，包括高雄在內，走訪基層了解他們真正需求，屆時所顯現出來的民意會更真實。

郭台銘也以坊間有一個說法，指他出來其實是幫韓國瑜解套，是讓韓市長安心在高雄把經濟做起來，由郭台銘坐鎮中央，幫韓市長高雄發大財、全台灣發大財，真的是幫韓市長解套，第二還能幫整個台灣經濟翻轉，第三讓所有國民黨選民不用焦慮，堪稱是最好的完美組合。

另面對他和韓國瑜都各有一批忠實支持者，黨內初選後會不會造成黨內分裂？郭台銘重申，今天黨內要的是台灣贏、國民黨贏、中華民國贏、經濟贏，因為台灣的老百姓不要再過「悶」經濟，才是老百姓最重要的訴求。

郭台銘自覺他的支持者是隱性選民，在雲林還有鄉親跟他說，做民調最好要用台灣話來問，不然他們聽不懂，所以會反映中央黨部在以台語為主的縣市，不要求用手機，至少應該用台語作民調，今天也有很多「郭粉」要求合照，氣氛相當熱絡。

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