中華郵政招租爭議 王國材：隔壁建物開放其他廠商進駐

2019-05-20 09:49

〔記者陳宜加／台北報導〕中華郵政智慧物流營運中心招租風暴暫歇，但前董事長、總經理同時落馬，交通部火速拍板由政次王國材回鍋接任。王國材今天表示，經與中華郵政內部討論，PChome仍盼承租全數單元，但可望將隔壁郵件處理中心5、6樓空間作為倉儲，開放其他廠商進駐，以達成多元、共用平台目標。

智慧物流營運中心總投資將近百億，招租案卻全由第一名的PChome承租，行政院認為，中華郵政在招標文件中未設定承租上限，魏健宏、陳憲着因而遭拔，行政院核定由副總江瑞堂接任總經理、素有「鋼鐵人」之稱的王國材則再度回鍋中華郵政兼任代理董事長。

王國材今天透露招租案進度，重申招標、投標過程均合法，但未符合公益性、由多元廠商進駐公共物流平台原則，交通部原公開喊話PChome同意其他廠商參與，但PChome仍表達希望承租全數單元，將儘速簽約。

不過，王國材說，上週已與中華郵政內部討論，由於智慧物流營運中心目前仍未達共用目標，將研擬將第16個單元、中華郵政自用為郵件處理中心的5、6樓空間改作為倉儲，開放其他廠商進駐使用，已符目標。

他也說，郵政物流園區仍將有其他建築物，未來中華郵政可望開放其他棟建築空間，開放其他業者參與。

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