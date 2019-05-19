民進黨總統初選時程 賴營提出「5月底完成為前提」

2019-05-19 16:38

〔記者佟振國／南投報導〕針對民進黨總統提名初選期程是在5月底定案？還是另有時間？導致蔡、賴陣營爭論不休，賴清德今天下午透過行動辦公室發言人李退之強調，是在認定5月底總統、立委須完成提名作業前提下，才會接受、參與事務性協調會議，這些原則都是早在民調初選提名辦法公布後確認，如今卻一延再延，遙遙無期。

賴清德今天下午到南投埔里，舉行巡迴全台的第14場簽書會，吸引許多支持民眾拿著新書請賴清德簽名，現場也不斷高喊「清德接棒、台灣更棒」，支持他參選總統。

對於總統提名初選的期程爭議，其行動辦公室發言人李退之則是強調，黨中央的初選事務性協調會議，本來就是在民調初選辦法與中執會決議下進行協調，這些最後依據就是5月1日的報告案，即是總統、立委都一併在5月22日中執會進行確認後，於5月底完成提名作業，這些原則早在民調初選辦法公布時就已經確認，但時程其實從一開始4月初、4月中到4月底一延再延，甚至到現在還遙遙無期看不到進度，必須再次呼籲整個協商的架構就是在5月底完成總統、立委提名的大前提下進行。

至於有關對方陣營或蔡總統本人所提出的進一步的回應，李退之則表示，感謝蔡總統終於承認這次初選確是民進黨的民主程序，再次呼籲對方能正面回應，是不是要完整走完初選程序？承諾接受初選結果？以及是否支持初選產生的候選人？這是蔡陣營一直到現在沒有辦法承諾或回答的部分。

至於其他的手機民調等細節，李退之表示，對方的授權代表在協調會議對於日程、細節都沒有得到充分的授權，做出完整的承諾，再次呼籲這樣的民主程序，必須經過科學檢驗，以及可驗證檢核的狀況下，討論所謂手機民調或對比式民調，若在5月22日無法得到可行性方案，就必須回到已經通過的辦法及決議下來進行。

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