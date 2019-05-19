70年前宣布戒嚴 促轉會：平民遭軍審被老蔣改唯一死刑

2019-05-19 15:09

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨政府在1949年5月19日宣布戒嚴，距今屆滿70年，行政院促轉會今日表示，台灣戒嚴長達38年，導致人民未受憲法保障，許多平民遭到軍事審判，產生大量司法不法案件。在陳實與江石蓀案件中，更因「蔣中正仍不滿意」，原本10年有期徒刑，最後改判為唯一死刑。

促轉會指出，因戒嚴法而生的各項管制，包含管制集會、管制出版物內容及進出口，檢查私人信件、電報、戶口，管制山地、海岸等，就是所謂的黨禁、報禁、海禁。

促轉會提及，理應被憲法保障的人身自由、集會結社、遷徙、出版與言論自由大幅限制，政府對可能危害政權行為進行嚴厲打壓。

人民生活受到政府監控，更因「戒嚴法」及「懲治叛亂條例」等規定，讓許多非現役軍人的老百姓送交軍事審判，幾乎架空「憲法」第9條「人民原則不受軍事審判之規定」。

促轉會分析，軍事審判為求迅速，過程簡略，被視為貫徹軍事長官統帥權一種手段，作為三軍統帥的前總統蔣介石，更會在核定軍事審判判決時，逕行認定被告有罪，甚至指示改判死刑，或加重刑期。

促轉會舉例，在陳實與江石蓀案件中，1954年兩人被調查局指控來台前加入共產黨相關組織，稱他們是「潛台匪黨分子」，逮捕後送台灣省保安司令部法辦。

根據檔案，陳實在筆錄中表示「自36年夏加入，37年春就脫離了」，江石蓀表示「在37年2月間參加，10月初即完全與領導人斷絕往來」。

促轉會表示，兩人加入所謂共產黨組織時，「懲治叛亂條例」還沒施行，軍事審判官卻以這條當時根本不存在的處罰規定，認定兩人觸犯參加叛亂組織罪，遭判有期徒刑10年。

「但蔣中正仍不滿意！」促轉會強調，當年老蔣二度發還要求「嚴為復審」，最後改以唯一死刑的「二條一」論處，兩人魂斷新店安坑。

促轉會指出，今年5月31日，促轉會將公告第四波有罪判決撤銷名單，除少數因調卷困難或存有疑義之案件外，將大致完成過去依相關規定獲得賠償、補償等受難者的比對及公告作業。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法