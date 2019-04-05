馬英九悼蔣中正唱「反共必勝」 被砲轟「神經錯亂」

2019-04-05 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九今（5）日發文紀念先總統蔣中正，除了細數他的生平事蹟，被《蘋果》揭露他還在謁陵現場演唱《總統蔣公紀念歌》，歌詞提到「反共必勝，建國必成」，被網友砲轟「神經錯亂、讓人想吐」。

馬英九在臉書上指出，蔣中正從辛亥革命、北伐、抗戰到政府遷台，均與中華民國的歷史發展息息相關。他在陳炯明叛變事件中保衛孫中山總理，乃至北伐掃除軍閥、奉行三民主義、建立五院制國民政府，推動行憲計畫等，努力實踐孫中山遺志。

馬英九提到，蔣中正帶領中華民國難民撤退來台後，在台灣實施各種土地、經濟、教育與財經政策，同時也廢除養女制度，造福台灣婦女，現在的台灣若沒有當年的蔣總統，「就不會有今天的富裕繁榮及民主自由」，雖然台灣近年來屢屢出現砍掉蔣中正銅像頭部的狀況，但仍無法撼動他的歷史地位。

網友們相當不能苟同國民黨今日緬懷蔣中正的舉動，相繼留言抨擊「蔣公反共，馬英九親共，共機都到家門口，你罵民進黨挑釁卻不肯批評中國的侵門踏戶？你對的起你敬愛的蔣公？」、「蔣公看到現在的赤色國民黨會氣到大開殺戒吧呵」、「你們要跟中共簽和平協議，蔣公還不氣到跳起來打你」、「蔣公看到你們都變共產黨了，他還會接受你們一拜嗎」、「看到你喊不排除統一會彈起來吐血吧」。

馬英九臉書全文

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