登蔣公紀念大會舞台 世新啦啦隊竟舉黨旗、扮蔣揮手…

2019-04-05 22:29

〔記者陳昀／台北報導〕「我愛國旗委員會」今天下午在中正紀念堂舉辦「蔣公，我們懷念您！紀念大會」，受邀表演的世新大學啦啦隊，不但在表演時高舉國民黨黨旗、故總統蔣中正遺像，配樂還是倒扁歌《紅花雨》，學生齊聲高呼「蔣公我們懷念您」，還有人扮成蔣中正被舉高向群眾揮手，整場表演政治味十足，讓「政治退出校園」被打了個大問號。

這場活動雖是民間團體主辦，但先前宣傳記者會是在國民黨中央黨部召開，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義今天也都與會，在會場待了1個多小時，來賓致詞結束後，主辦單位安排擎天合唱團、梅門功藝坊、三軍儀隊退伍弟兄協會與世新啦啦隊表演。

由學生組成的世新啦啦隊，表演長約5分鐘，隊員們身穿鮮豔啦啦隊服，隨音樂節奏展示體操及特技、氣勢十足，並持國旗不斷揮舞，不過，學生們還帶了同時為國民黨黨旗的青天白日旗上台，並高舉先總統蔣中正遺像及印有國民黨徽的手拿板。

最後，學生們掀開手拿板上的國民黨徽，上頭寫著「親民、愛民、護台灣」，學生緊接著齊聲高喊「先總統蔣公，我們懷念您」，並展開印有蔣中正遺像及「緬懷國家的守護者先總統蔣公」字樣的大型帆布，其中一人還扮演蔣中正，被高舉向群眾揮手。

世新啦啦隊表演使用的背景音樂，則是2006年倒扁活動時廣泛傳唱的《紅花雨》，而後也常出現在藍營的政治群眾運動，這樣的搭配，更讓單純的學生表演變得頗具政治味。

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