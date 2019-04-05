國民黨追思老蔣 黃國昌諷：他沒想到這些人爭先恐後投共

2019-04-05 16:54

〔即時新聞／綜合報導〕今天是前總統蔣中正逝世紀念日，國民黨主席吳敦義在臉書發文追思說，蔣中正的功績值得大家永遠懷念，但時代力量立委黃國昌發文酸說，蔣應該沒想到，許多國民黨人士爭先恐後地投共。

吳敦義在今天（5日）以「懷古追遠，但願風範應猶在：追思蔣公」為題在臉書發文，強調看到政大後山的蔣公騎馬銅像被人鋸掉一隻腳，真是讓人覺得心痛。他說，在動亂的時代，曾經發生過許多悲劇，有些人因而家破人亡，命喪牢獄；他的父親當年也曾含冤入獄了2年9個月，因此他完全能體會許多受難者家屬的心情。

「蔣中正當然不是完全沒有責任，但蔣中正對中華民國、對台灣的貢獻，也不能隨便抹滅、任人侮辱。」吳敦義認為，蔣除了打贏八年抗戰，光復台灣，推動三七五減租、耕者有其田，還開辦九年國民教育，在台灣推動許多重大建設，使得台灣復興基地民生樂利、民族獲得尊榮、民生也得落實，讓三民主義在復興基地扎根，這些功績值得大家永遠懷念。

對此，黃國昌在臉書PO出一張蔣中正與中國共產黨已故領袖毛澤東的合照，照片上寫著蔣曾說過的「與共產黨談判和平，等於與虎謀皮。」

黃國昌指出，「蔣介石應該沒想到，他用一生的教訓，領悟的這句忠告，現在的中國國民黨人，不僅早已棄如敝屣，更爭先恐後地投共媚共」。

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