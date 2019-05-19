勇猛頑強！ 特戰連首名女連長誕生

2019-05-19 11:44

〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍特戰指揮部特5營特2連近期日前完成基地鑑測，且全員「團進團出」達成任務，備受矚目的是，帶領全連官兵完成鑑測任務的，是特戰連首名女連長許睿涵上尉。陸軍官校103年班電機系畢業的許睿涵，認知到女性幹部在特戰部隊有別於男生，帶給連隊正面的影響與刺激，也因此無論再辛苦，她都會選擇堅持下去，帶領所有人一起完成任務。

國軍官方媒體「軍聞社」稍早報導，許睿涵個子嬌小，卻看得出骨子裡勇猛頑強的一面，他認為「全連一起進訓，就要所有人一起走出來」。雖然他在陸軍官校畢業前，體能並不出眾，但任官後經過大武營等受訓，認知自己須負起「特戰官兵」的頭銜，帶領官兵完成各項不可能的任務。也因環境影響，並受到其他受訓者的自信，讓她克服各項恐懼。

許睿涵認為，由於特戰部隊官兵都是通過傘訓的合格特戰人員，因此高素質團隊要取得資深士官、士兵認同，更需花更多心思。身為單位中唯一女性，如何跟部隊相處也是一大課題。

她回憶，在剛下部隊時，於谷關進行一般性的負重行軍訓練，光簡單的山頭就讓她走得跌跌撞撞，但越在困難的時刻，越能看得出一個人的挫折忍受力，透過「體能」，更能在特戰部隊展現一位領導幹部的魅力。

她也回憶，在一次戰備訓練週時，她時任副連長，全連負重行軍10公里路程，在休息時，她聽到弟兄說：「看到副連長還在走，覺得好像自己沒有資格喊累。」也因此，她認知到女性幹部在特戰部隊有別於男生，能帶給連隊正面的影響與刺激，無論再辛苦，她都會選擇堅持下去，帶領所有人一起完成任務。

而現在擔任連長的她，認為此角色就如同「老師」，最辛苦的地方在於「以身作則」，任何言行舉措都對團隊、個人產生一定性的影響，如何讓連上官兵認同單位，站在下屬立場幫助他們，在在考驗著她的領導風範。

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