「嘎啦嘎啦嘎啦」其實是寶可夢？ 賴士葆影片慘被網友惡搞

2019-05-18 20:02

〔即時新聞／綜合報導〕立法院昨三讀通過同婚專法，讓台灣成為亞洲第一個同婚合法國家，不過國民黨立委賴士葆昨在立院上台發言時，卻突然爆出一句「嘎啦嘎啦嘎啦」，讓正觀看直播的網友全笑翻，而事後還有網友發現，「嘎啦嘎啦」其實是精靈寶可夢中的一個角色，立即將賴士葆跟「嘎啦嘎啦」寶可夢做成惡搞影片，短短19秒的影片目前已吸引近萬名網友按讚。

賴士葆昨在立院上呼籲大家支持國民黨團提出的同婚專法，並複誦748號解釋文，強調他沒違背大法官解釋：「相同性別二人為經營共同生活之目的，所成立之親密性及排他性關係，至於用何種形式來達成，『嘎啦嘎啦嘎啦』......最後，屬於立法範圍。」其中一句莫名的「嘎啦嘎啦嘎啦」，讓許多網友都笑噴，有網友甚至到維基百科，將「賴士葆」頁面的名字改成「嘎啦嘎啦嘎啦」。

臉書粉絲專頁「卡提諾狂新聞」今也PO出惡搞影片，原來「嘎啦嘎啦（日文︰ガラガラ）」是一隻精靈寶可夢，影片當中賴士葆的頭像就被P在寶可夢「嘎啦嘎啦」上，還一直重複著「嘎啦嘎啦嘎啦」，短短19秒的影片曝光後，目前已累積14多萬觀看次數。

對此網友們紛紛留言「笑到崩潰」、「原來真的有寶可夢啊」、「賴士葆可不可以先去吃喉糖啦」、「我最愛的嘎啦嘎啦被毀了」、「這個P圖無違和」、「好想用寶貝球砸他」。

相關影音請見：

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法