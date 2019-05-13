批藍委盲目護航自經區 陳吉仲嗆：歡迎來質詢我

2019-05-13 15:48

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前答詢自經區議題不斷跳針、答非所問，影片曝光引發爭議，但國民黨立委曾銘宗等人不但在立院提案，也多次召開記者會力挺。對此，先前強調自經區對台灣農業是極大傷害的農委會主委陳吉仲，今（13日）稍早批評，國民黨立委不敢正面回答核心問題，只會重複政治語言，要藍委們可以在立院質詢他，「我必公開答詢」。

陳吉仲在臉書表示，最近國民黨立委曾銘宗、費鴻泰與賴士葆等人針對「自由貿易經濟特區」，幾乎是每天召開記者會護航，然而內容卻盡是重複政治語言，不敢正面回答核心問題。其實農業部門對自經區的關切很單純，只要請3位委員直接回答下面3個問題：

1.目前所提出的「自由貿易經濟特區特別條例草案」，到底有沒有開放中國禁止進口的830項農產品？

2.有沒有給予外國農產品輸入自經區免關稅優惠？加工成食品後外銷有沒有免營利事業所得稅？

3.有沒有給予外國農產品輸入自經區有條件免簽證、免申請核准的優待？

陳吉仲說，這3個問題在3位委員提出來的「自由貿易經濟特區特別條例草案」裡面，都可以找得到答案，那為何不敢直接回答農業部門的質疑？他也想一併請教這3位委員，馬政府執政時期，究竟「專案進口」了多少中國禁止進口的830項農產品？

陳吉仲說強調，身為國家的政務官，對於重大的公共議題和施政方向，原本就有責任到立法院備詢，「若委員有任何政策上的指教，歡迎在立法院提出質詢，我必公開答詢。」

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