國民黨總統初選還會有「其他人」？黨內人士：最多就是6個

2019-05-18 16:18

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統選舉中央提名協調小組近日將展開徵詢黨內參選人納入民調機制意願，其中一位參選人朱立倫今日上午受訪時稱「說不定還有其他人」，但黨內評估，未來會被納入民調機制的人數最多只有6人，也就是韓國瑜、郭台銘、王金平、周錫瑋、張亞中與朱立倫。

依照國民黨第15任總統選舉候選人提名特別辦法規定，中央提名協調小組近日將分別拜訪可能的參選人，預定6月10日公布確定名單。面對記者詢問，是否可能徵詢韓國瑜等6人以外對象，甚至是黨主席吳敦義？黨內人士說，絕對不會。

至於王金平最近頻嗆無法接受提名特別辦法，外界解讀可能脫黨參選，是否可能最後公布名單人數可能由6人減為5人？黨內人士認為，應該不至於，認為王金平只是受到王陣營鷹派人士的影響表達不爽，而且15日中常會討論提名特別辦法時，幾位被視為友王派的中常委都沒人反對。

對於王金平質疑提名特別辦法是「因人設事」，黨內人士說，王金平這種說法其實也打到自己，因為3年多前黨中央就是為了王金平，修改不分區立委提名辦法，讓王金平三度連任不分區並列名單第一名，「那不是因人設事，甚麼是因人設事？」

據了解，國民黨中央提名協調小組日前已經開始聯繫各方參選人窗口，提供二、三個可能拜訪的時間做為選擇，確認後該小組成員就會前往拜訪參選人，送交提名特別辦法、作業要點與時程，徵詢對方意願，並說明如果願意參加民調機制，必須在本月底前繳交500萬元的選務作業費，凡是完成繳費者，就會被納入10日公布的參選人名單。

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