蔡英文：初選不能弄壞感情 支持者不能分裂

2019-05-17 19:36

〔記者劉婉君／台南報導〕民進黨總統初選蔡賴競爭激烈，謠言不斷，選後雙方支持陣營間的裂痕該如何癒合？總統蔡英文今天下午接受台語廣播政論節目「台灣人俱樂部」訪問時說，一個政黨裡有競爭，大家話越講越難聽，自己人之間產生矛盾，以後團結就困難，為了未來的團結，黨內重要的人講話要小心一點。

蔡英文說，初選結束後黨內的團結，要看初選期間大家怎麼處理這件事，大家的感情不能弄壞，支持者不能分裂。

對於初選期間坊間有許多謠言及假消息，她要忙國事，又要忙爭取提名，蔡英文說，國家還是比較重要，國家的事要先處理，再來處理提名的事。對於「蔡柯配」，她也明確說，「不可能！」

而針對她強硬回應習近平的告台灣同胞書，曾被台北市長柯文哲指為挑釁，蔡英文說，柯文哲對這件事實在應該要更了解一點，她會這樣說，一定是對方說了一些我們不能接受的，「作為台灣人的總統，一定要站出來講，要講清楚，不然對方以為我們可以軟土深掘，我們從來不是挑釁的一方。」

另外，節目主持人也問蔡英文，日前有傳言指出，她曾說過「犧牲民進黨都沒關係」，是否屬實？蔡英文說，她在2008年擔任民進黨主席時，大家團結在最差的時候走出來，而有執政的機會，民進黨對她來說是很重要的，「這樣的說法不公平，我也沒這樣說過。」

蔡英文說，民進黨有一定的民主機制，大家現在越說越難聽，以後要合作就會很困難，「民進黨的民主機制做出什麼決定，我就會尊重。」民進黨沒有那種主席或總統說一聲，大家就都會聽的，大家意見都很多。」

被問到中國對台灣的統戰無孔不入，到底情形有多嚴重？蔡英文說，這是每一天都在發生的事情，至於有多嚴重？則要看台灣人是否有這個認知，心防要做好。她已交待國安單位要全面的去了解，也跟警察與司法系統講過，任何相關的事情，只要違反法令，嚴辦到底，如果沒法就修法，現在行政院在修很多法，就是要讓法制更完整，對於從國外來的謠言，也會和其他國家合作，IP要與其他國家一個一個談，需要時可以幫忙調查，主要社群也有去溝通。

節目主持人問蔡英文，她上任3年多做了很多事，卻有民眾認為她沒做事，而有人沒做事，聲望卻很高。蔡英文說，「這是時間的問題，時間久就會證明誰有做事誰沒做事，不過，現在時間的壓力很大。」

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