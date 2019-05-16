六都議員PK》學者：選民應用選票淘汰不適任議員

2019-05-16 14:45

〔記者彭琬馨／台北報導〕台北市長柯文哲今在議會中被議員問及自己與高雄市長韓國瑜的備詢表現，柯文哲反答「北市議員水準比較高」，市議員問政品質引起討論。長期關注國會與地方議會的公督盟執行長張宏林受訪時說，議員的職責是監督市政，自己應該提升問政水準，若質詢都是在護航，就可能出現民主災難；淡江公共行政系教授陳銘祥受訪時則說，議員對選民負責，選民應將議員問政表現謹記在心，用選票淘汰不適任議員，否則就是「怎樣的選民、配上怎樣的議員」。

公督盟執行長張宏林說，議事規則賦予議員擁有言論免責權不是用來隨便罵人，而是要用各種方式挑戰官員首長，市府官員也應該尊重議員的質詢權利，否則就是藐視議會；張宏林強調，議會是民主把關的第一線，議員應該做的是行政監督，而不是護航。

淡江公共行政系教授陳銘祥則表示，議員有選區壓力，市長則對全市民負責，選民應關注自己選區的議員，若有不適任表現出現，就不該讓不適任的議員繼續連任，但若選民也能接受這種品質的議員，不適任議員就無法淘汰，到最後「這樣的選民就只能搭配這樣的議員」；陳銘祥強調，有責任的選民不應放任不適任議員繼續擔任這個職位。

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