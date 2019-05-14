曲棍球案檢察官違失6：5遭彈劾 監委：與段宜康無關

2019-05-14 16:50

〔記者謝君臨／台北報導〕2014年縣市長選舉期間，民進黨立委段宜康爆料，指擔任全國曲棍球協會理事長的前國民黨立委林滄敏涉詐領補助款，最高法院去年判段敗訴，須賠償100萬元。然而，承辦曲棍球協會相關人員涉嫌侵占公款案的檢察官陳隆翔，今卻因偵辦案件時涉重大違失，今以6票對5票遭監察院彈劾；監委強調，此案與段宜康要不要吞曲棍球無關。

監委調查指出，陳隆翔偵辦曲棍球協會相關人員涉嫌侵占公款案，漏未論斷偽造印章、印文及署押，另又漏未論斷侵占及盜用公印文等犯罪事實，乃致本案將應沒收及應發還原所有權人彰化縣政府依規定銷燬之物，卻以「發還被告」的處分命令結案，違反刑法規定，均屬嚴重疏漏，論理過程也難以昭信服。

監委強調，陳隆翔所犯已非法律見解的歧異，而是任事用法上有明顯重大違誤，並嚴重違反辦案程序，監察院今通過監察委員高涌誠、蔡崇義提案彈劾。

據了解，今出席會議的監委有11人，其中張武修、楊芳婉、趙永清、楊芳玲、陳師孟、田秋堇等6人投下贊成票，蔡培村、包宗和、江明倉、仉桂美、方萬富則投下不贊成票。

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