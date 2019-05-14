韓國瑜快去看！明天質詢什麼 黃捷臉書洩題啦

2019-05-14 16:49

〔記者黃佳琳／高雄報導〕時代力量高市議員黃捷上週質詢高雄市長韓國瑜一戰成名，韓國瑜答不出自經區內容，只會回覆「高雄發大財」，明天黃捷又要再度上場質詢，她先在臉書洩題，請韓市長做好功課，不要讓市民失望。

黃捷指出，她明天一樣會繼續問自經區，拆穿韓市長的「發大財」謊言。首先，市長施政報告、經發局說帖和國民黨立法院自經區草案版本三者內容都不同，可否先內部整合一下，甚至經發局伏局長、葉副市長和市長都應該先彼此整合出一個版本，而不是每一位都是「單幹戶」甚至口說無憑！

再者，如葉副市長所說，劃一個實體區域叫自經區、把法規鬆綁，資訊就能百分之百安全？連資訊專家都無法確定的東西，副市長卻如此有自信，光是合理性就令人質疑。且自經區開放資安產業後，對高雄的資訊產業有何幫助？市長連橋頭科學園區走向高值化的科技產業都回答不出來，也看不見對於高雄軟體園區的協助，怎能奢望市府不成熟的政策藍圖，能真正幫助到高雄科技人才和產業發展？

農業部分，黃捷要問韓市長，在國民黨的草案裡寫的很清楚，第33、38條開放農產品免關稅、免營所稅，第41條開放免簽證、免申請，甚至第42條可開放中國830項農產品，細看了一下品項，即會發現高雄有生產的農產品包括稻米、香蕉、鳳梨、芒果、紅豆甚至豬、雞、牛、鴨都能開放，請問自經區不會衝擊到高雄本地的農產嗎？市長口口聲聲稱自己賣菜郎，卻都不替農民著想？

鋼鐵產業方面，高雄2017年鋼鐵業銷售額達5306億，佔了全國產值一半以上，全國鋼鐵出口對美國出口佔約20%，若台灣成為中國廉價鋼鐵過水站，MIC變MIT，我們要成為中國鋼鐵轉運的共犯嗎？越南鋼品因含中國原料遭美重罰，台灣還要用自經區偷渡MIC？

醫療則請韓市長說明，開放醫院設置及醫事人員在自經區的條件後，區內區外不同制造成醫療商品化，不會衝擊到醫療資源的保障嗎？

金融的部分，說法依舊很空洞，實際上不管證券、期貨交易，稅都不會進到高雄，要怎麼靠金融開放來發大財？高教市場很明顯是供過於求，開放人才最大的問題則在於開放中國人，否則2017年通過的外國專業人才延攬及僱用法也早已鬆綁許多限制。

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