被漫威狠打臉 韓國瑜：不清楚兩公司是垂直或水平整合

2019-05-14 16:20

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜自爆知名的漫威公司，想把他奮鬥的過程變成漫畫？但後來證實是前漫威成員、現為AAE執行長大衛‧馬丁（David Martin）拜會韓國瑜，對於這起漫威打臉事件，韓國瑜表示：「因為我不清楚該公司與漫威是垂直整合或水平整合」。

對此，大衛‧馬丁今天下午在韓國瑜陪同下出面說明，他強調AAE公司有一些員工，包括創作韓國瑜漫畫的設計師凱斯利‧夏農（Kelsey Shannon），都曾在漫威工作過，是其中一位藝術創作者。

他說，其實美國很多漫畫家，會同時做很多計畫，並不是集中在一家公司。

大衛‧馬丁強調，該公司創造非常多的英雄原型，他也一直在注意韓國瑜，從韓國瑜身上，看到英雄的內在，從一個平凡的人，變成城市的領袖，希望可以把韓國瑜事蹟變成一部漫畫，做全球發行，希望透過漫畫，讓大家學習到韓國瑜奮鬥人生的態度。

韓國瑜則表示，大衛‧馬丁昨天突然跟他講，他也嚇一跳，大衛‧馬丁覺得一個賣菜郎離開政壇很多年，突然選上市長，他覺得可以變成漫畫。

韓國瑜強調，這件事是昨天有記者（指東森劉寶傑）採訪時，他把畫拿出來，並沒有公開公布，至於為何脫口而出是漫威公司要替他出漫畫？韓國瑜表示，因為他不清楚該公司與漫威是垂直整合或水平整合，但顯然他們有相當多業務是共同的，像蜘蛛人、蝙蝠俠、綠巨人浩克等，他都開心接受，沒有其他想法。

韓國瑜昨晚受訪時說，美國漫威公司派人拜訪他，有意把他奮鬥的過程變成漫畫，但遭漫威官方臉書打臉說「對於此事完全不知情」，高雄市新聞局則解釋說，拜訪的人員是前漫威成員，現為AAE執行長大衛馬丁。

此外，凱斯利‧夏農（Kelsey Shannon）也在自己的推特上，PO出為韓國瑜設計的漫畫，夏農推文說：「我覺得我現在可以發布這個圖了！高雄市長韓國瑜的肖像畫，我很高興他呈現的方式，我沒有想過會上新聞。哈哈！真有趣！」

高雄市政府新聞局指出，AAE擁有國際頂尖的漫畫原創繪製群，曾經創作出一系列世界知名的電影原著作漫畫，團隊成員大多爲原Marvel Comic 與 DC Comic的製作團隊成員。

但有網友起底，大衛馬丁所屬的「allegiance」公司，是一家專門處理危機與名聲管理的公司，他在該領域經營超過35年。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/