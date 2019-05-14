民進黨稱總統南辦已拆 批韓國瑜準備當落跑市長

2019-05-14 15:11

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對高雄市長韓國瑜於媒體專訪中鬆口，若當選總統會在高雄上班，民進黨發言人李晏榕今指出，總統南辦早已拆除，韓國瑜的每一句話都在騙，未來沒人能擔保，「他會不會為了征服宇宙，而丟下台灣落跑呢？」建議韓國瑜從瞭解高雄市現在狀況的基本功做起，不要再三心二意，坐這山望那山、吃碗裡看碗外，只想落跑拚總統大位，準備當落跑市長。

李晏榕指出，韓國瑜過去面對詢問是否參選總統，都是曖昧不明地說「被動參與」國民黨初選，但才4個半月的韓市長，現在竟然要背離高雄市，準備當落跑市長。韓國瑜選前信誓旦旦說絕對不會當市長當一半就落跑，而在完全沒有政績的情況之下，竟然就想選總統，聽在高雄市民耳中是何等諷刺。

對韓國瑜指若當選總統會在高雄上班，並說總統南辦就在高市府鳳山行政中心旁邊，李晏榕指出，韓國瑜上任後，高雄市政府新聞局長王淺秋接受媒體詢問，證實因韓國瑜要將市長辦公室移到鳳山行政中心，因此拆除總統南部辦公室，但韓國瑜現在竟信口開河地說，總統南部辦公室還在，是在高市府鳳山行政中心旁邊云云。

李晏榕說，從韓國瑜選前承諾不會做一半就落跑，及高等行政法院義聯集團國賠案的敗訴判決，到總統南部辦公室早已被他拆除，竟然還說若當選總統，會留在高雄上班，不會離開高雄等等。以上種種訊息不難看出，韓國瑜的每一句話都在騙，未來，沒人能擔保，他會不會為了征服宇宙，而丟下台灣落跑呢？

李晏榕表示，民進黨誠心奉勸韓國瑜，若真的想讓高雄發大財，請韓市長多多用心在高雄市政，先從瞭解高雄市現在狀況的基本功做起，不要再三心二意，坐這山望那山、吃碗裡看碗外，只想落跑拚總統大位。韓市長不辜負高雄市民的期待，才是真的為高雄好，且能真的做「超級英雄」。

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