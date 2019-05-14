藍營嘉縣海區立委競爭越趨激烈 林江釧掛上大型看板

2019-05-14 15:16

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國民黨嘉義縣海區立委選舉競爭越趨激烈，宣布參選立委的國民黨文傳會副主委林江釧，今天在水上鄉掛上大型競選看板，正式投入選戰；藍營已有布袋烏魚子大王蔡義柏、嘉義縣議員王啓澧先後宣布參選，林江釧說，目前仍在協調，並依照黨的提名機制程序進行，「若我出線將全力拚勝選，若是其他優秀同志，也將全力支持。」

林江釧是美國菲力迪克森大學碩士，曾任行政院政務顧問，在本屆（第九屆）立委選舉對上現任的民進黨立委蔡易餘，獲得62176票，得票率45.43%；林家在嘉義縣海區實力雄厚，林江釧的父親是東石鄉前鄉長林純金，叔叔林水樹是嘉義區漁會榮譽理事長，堂妹林佳瑩是現任東石鄉長。

林江釧今天在水上鄉掛上第一塊選舉看板，標語為「釧起嘉義的幸福」，他說，嘉義縣在媒體的縣市幸福指數大調查中，幸福指數是各縣市倒數第一名，這次決定要繼續參選明年立委選舉，是希望改變嘉義，讓「偏鄉走向國際資源走進嘉義」，做鄉親、農漁民、基層的代言人，到國會發聲、爭取權益。

藍營這次立委角逐者至少3人，林江釧說，有更多人才表達參選意願，可讓嘉義鄉親看到國民黨的人才們願意為嘉義服務，他認為並不會造成分裂，國民黨會團結拚勝選。

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