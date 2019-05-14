志同道合國家站出來！AIT列舉多國力挺台灣「模範夥伴」

2019-05-14 12:09

〔記者呂伊萱／台北報導〕世衛（WHO）在中國阻撓下將台灣排除在世衛大會（WHA）之外。美國今天統整近來為台發聲的日、德、澳、祕魯與捷克等發言，強調美國熱切期盼和志同道合國家合作遊說國際組織支持台灣參與，因為面對全球挑戰，「台灣是模範夥伴（exemplary partner）」。

第72屆WHA將在20日登場，但WHO在中國施壓下第三度未給予我國邀請函，蠻橫舉措引起美、日、英、歐盟、德、澳、法、加拿大等多國發言挺台，波羅的海三國近90位議員、捷克55位眾議員、祕魯51位議員與義大利參議員馬佛尼也紛紛表達支持，國際挺台力道前所未見。

AIT今天在臉書上統整近來為台發聲的日、德、澳、祕魯與捷克等發言，分享相關訊息，並重申美國持續協助台灣拓展世界舞台與國際參與。

AIT說，美國企盼與志同道合的國家合作，持續遊說國際組織，莫讓政治考量凌駕於全球衛生、安全與繁榮等價值之上。

AIT表示，美國樂見日本、德國、澳洲、秘魯和捷克支持台灣參與WHA，「我們相信面對全球艱難挑戰，台灣是模範夥伴（exemplary partner）」。

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