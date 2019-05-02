三大醫衛組織挺台參與WHA 外交部：專業與良心！

2019-05-02 19:09

〔記者呂伊萱／台北報導〕世界醫師會（WMA）、歐洲醫師協會（EMA）與歐洲醫師常務委員會」（CPME）3個重量級國際醫衛專業組織，近日分別致函世界衛生組織（WHO）幹事長譚德塞與歐盟官員，支持台灣參與今年世界衛生大會（WHA）。外交部今天對此表示，國際醫衛專業團體的聲援代表全球醫師的專業與良心，也再度呼籲WHO秉持專業儘速邀請台灣出席。

第72屆WHA倒數計時，美、日、英、法、德、加等國及歐盟、波羅地海3國的行政或立法部門，近來相繼表達支持台灣參與大會。政府單位與議會之外，國際重量級醫衛專業組織也紛紛為台發聲，反映國際醫衛專業社群支持台灣參與的力道。

世界醫師會WMA會長Leonid Eidelman及理事主席Ardis Hoven聯名致函譚德塞，呼籲WHO邀請台灣再度出席WHA及其技術性會議；WMA並於4月30日發布新聞稿公開此事，重申支持。WMA由全世界114個各國專業醫師組織組成，是全球最具規模的醫師專業組織，與我國醫師公會維持密切合作關係，多年來堅定支持台灣參與WHO。

歐洲最大的歐洲醫師協會（EMA）主席Vincenzo Costigliola，近日也致函WHO幹事長及歐盟衛生暨食品安全總署長等官員，籲請支持台灣參與WHA，強調健康是普世人權，不應與政治掛勾。EMA成員包括歐盟醫師、醫院、大學等。

另外，提供歐盟相關醫衛政策建議的歐洲醫師常務委員會（CPME），也由主席Frank Ulrich Montgomery及秘書長Annabel Seebohm代表，分別致函歐盟理事會輪值主席國羅馬尼亞衛生部長及歐盟執委會衛生執委等官員，籲請支持台灣受邀出席WHA。

外交部今天表示，國際醫衛專業團體的聲援代表全球醫師的專業與良心，也彰顯台灣參與WHA是真正攸關全球公衛健康的重要議題，也普遍得到國際專業人士的支持，令人深感鼓舞。

外交部並再度呼籲WHO秉持專業，基於維護全人類健康福祉的宗旨，傾聽各方支持台灣與會的聲音，儘速邀請台灣出席本年WHA。

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