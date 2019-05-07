中國阻台參加WHA 他提議用「這招」讓中國人支持台灣

2019-05-07 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生大會（WHA）報名截止，台灣因中國阻撓，已連續第3年未收到邀請函。臉書粉絲專頁「剿匪學院」今發文對中共一再打壓台灣參加WHA的行為除了表示「忍耐到此結束」以外，也向「公共政策網路參與平台」提案「反制」。目前提案在臉書上已破百次分享。

「剿匪學院」認為，台灣可利用「中國每年來台就醫的10萬人」反制中國打壓台灣參與WHA，讓這些來台就醫的中國人「同意台灣以國家身份加入WTO」。

「剿匪學院」在提案中建議，應在全台醫院的初診基本資料表和個人資料同意書中，加入「您是否同意，台灣做為醫療體系健全的獨立國家，應該加入WHO（世界衛生組織）與WHA（世界衛生大會）成為正式會員？」的欄位。

在該欄位下，還須註明「如您選擇同意，本國有保留資料使用的全部權限」；「如您選擇不同意，建議您返回貴國就醫」；「如您既不同意，又堅持在本國就醫，請說明理由但本國有權決定是否接受您就醫」至於拒絕回答及提供不實資料者，「一律不得就醫」。另外，求診者也應附上有照片的身分證明文件影本。

「剿匪學院」表示，已透過「公共政策網路參與平台」提案給行政院，目前正等待進入徵求附議階段。

日前「剿匪學院」曾發文表示，「這樣台灣就有資料可以證明，即使中國人民也同意台灣以國家身分加入WTO（有資料統計為證），打臉中國政府否定台灣加入的鴨霸行為。」另外，「剿匪學院」也提到，如果有中國人看病後，發生賴帳、盜用健保或態度惡劣，就公布他同意台灣以國家身份加入WHO跟WHA的資料，然後「祝他好運」。

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