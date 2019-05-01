衛福部長投書義、印媒體 籲WHO讓台灣參加WHA

2019-05-01 09:51

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生大會（WHA）將於5月20到28日舉行，衛福部長陳時中日前投書外國媒體，呼籲世界衛生組織（WHO）同意台灣參與WHA，包含義大利及印度均有媒體刊出陳時中的投書。

包含義大利媒體「訊使報」（I1 Messaggero）以及印度政治家日報（The Statesman）上月29日均刊出陳時中的投書，內容中提及，國際社會廣泛支持台灣參與WHA和WHO，台灣呼籲世界衛生組織，遵循它包容及普遍參與的精神並做出正面回應。陳時中也強調，台灣積極協助世界各國實踐2030年全民健康覆蓋目標，是值得信賴的好夥伴。

陳時中在投書中也提到，今年是台灣實施全民健保24週年，一直以來積極分享世界級醫療照護改革經驗，但在實現全民健康覆蓋空前迫切的此刻，台灣卻遭受政治干擾，無法參加WHA，不過台灣仍將持續協助增進區域及全球醫衛合作，分享台灣醫衛改革的經驗與醫衛能力，協助區域與全球落實WHO的2030年全面醫療目標。

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