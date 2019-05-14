韓國瑜再喊話中央要自經區 讓高雄變小新加坡

2019-05-14 10:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今面對議員質詢再提「自經區」，他坦言貨出去、人進來，只能發展庶民經濟，但高雄要發大財，一定要靠產業升級，他再度向中央喊話，高雄要「自經區」，讓高雄形成小新加坡，帶動高雄產業發展，讓市民過好日子。

國民黨原住民議員王義雄今肯定高雄市長韓國瑜就職4個多月做了很多事，他認為是六顆星市長，還點名「白眼女神」時代力量議員黃捷只給韓國瑜2分，批評她的評價標準在哪裡？

市長韓國瑜指出，農民、漁民、勞工等庶民經濟很容易被忽略，過去苦於沒有外銷訂單，市府後續會推動鮮果、花卉、畜產產業，將盡可能將貨外銷出去。

至於人進來部分，韓國瑜強調高雄目前有幾個指標是全台最好，包括飯店住房增長率、飯店所登記外賓人數增加，還有海內外民眾關注度對高雄好奇，而願意來到高雄。

韓國瑜舉例一對新加坡夫妻這二天來到高雄，因為看到大寮、永安育幼院的故事深受感動，喚起他們的愛心而來到高雄，願意捐出10萬美金，相當於300萬台幣給育幼院。

韓國瑜表示，這4個月貨出去、人進來，各項指標均快速成長，要持續維護成長趨勢，一旦無法維護而衰退的話，高雄經濟會受到影響，但他強調高雄光靠這一點，高雄還是不會發大財。

韓國瑜說，高雄發大財還是在產業升級，市府才會提出自由貿易經濟特區，如果中央要辦拜託請選高雄，這會牽扯到很多人來高雄，產業企業大家都願意來高雄，讓高雄形成小新加坡，對高雄未來才有幫助。

韓國瑜表示，他身為市長腦筋很清楚，什麼樣的經濟發展對高雄有幫助，人進來、貨出去，滿足庶民經濟，但如果要真正的經濟轉型，過更好的日子，還是在產業升級。

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