中國學者看洪秀柱訪中：落實「習五條」布局中的一環

2019-05-14 07:27

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨前主席洪秀柱昨會見中共中央政治局常委、中國全國政協主席汪洋，陸委會指出，中共近來密集邀請我政治人物呼應「習五條」，是形塑「共議統一樣板」。中國學者周志懷也坦言，這次洪秀柱座談會等活動，是中國「習五條」布局中的一環。

《ETtoday》報導，前中國社會科學院台灣研究所所長周志懷分析，今年初中國領導人習近平發表談話後，國家統一和民族復興對中國而言，成了兩岸新的主題，過往講的是民族感情、利益，但現在中國認為統一是民族復興的必然要求。

報導指出，周志懷透露，洪秀柱這次訪中定位就是「民主協商和民主對話」，是中國落實「習五條」布局中的一環，即「探索『兩制』台灣方案」。

習五條是習近平在「告台灣同胞書」發表40週年紀念會中提出，包括：攜手推動民族復興，實現和平統一目標。探索「兩制」台灣方案，豐富和平統一實踐。堅持一個中國原則，維護和平統一前景。深化兩岸融合發展，夯實和平統一基礎。實現同胞心靈契合，增進和平統一認同。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/