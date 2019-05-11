習近平13日見洪秀柱 學者：美中在台灣議題較勁明顯

2019-05-11 17:10

〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨前主席洪秀柱12日率團訪問北京，有消息指出，中共總書記習近平將在13日下午3點與洪秀柱會面。台灣智庫諮詢委員董立文受訪時說，與中共最高領導人見面，要最後一刻才會確認。而從時間序來看，北京若安排「洪習會」，應與美中貿易戰有關，加上台美關係越來越親近，美中兩國在台灣議題上的較勁態勢非常明顯，都想爭取台灣支持。

董立文指出，國民黨政治人物想與習近平見面的非常多，但他認為，在習近平今年1月2日提出「一國兩制台灣方案」後，現在要見習近平的人，恐都要表態支持「一國兩制」，親民黨主席宋楚瑜日前訪中沒見到習近平，但還是「被支持一國兩制」。若「洪習會」成真，則是非常明顯的風向球，他也預料習近平在會中將重申「習五條」。

此外，也有不具名的學者分析，北京安排「洪習會」，是要高舉民族復興與統一大旗，同時轉移美中貿易矛盾焦點，同時也企圖在台灣總統大選開跑前，對涉台議題定調，而習是否會把「習五條」具體化，或是訴求統一的急迫感，值得關注。

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