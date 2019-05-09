洪秀柱赴北京「對話協商」 陸委會：別對專制政權抱有幻想

2019-05-09 18:44

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國國台辦今天宣布，國民黨前主席洪秀柱將赴北京參訪。對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正表示，政府鼓勵正常交流，但反對中共將政治操作的手伸入交流之中。中共為貫徹「習五條」，近期以來密集邀請我政治人物赴中，藉機申論其狹隘的政治主張，並要求我政治人物為其政策背書，政治人物赴中應考量社會觀感與國際視聽，反映台灣主流民意，避免落入中共對台促統佈局。

國台辦新聞稿稱，洪秀柱將率領台灣各界人士代表團，於5月12日至15日赴北京參訪。「兩岸各界人士將就兩岸關係和民族未來等共同關心的問題，開展對話協商，深入交換意見。」而這是中國今年元月2日推出「習五條」以來，北京當局首次公開宣布邀請台灣政治人物，就「兩岸關係和民族未來」展開對話協商。

對此，邱垂正在今天的例行記者會指出，中共習五條提出一國兩制台灣方案，北京當局已經啟動統一台灣的進程，完全沒有中華民國存在的空間，其所倡議的民主協商就是要統戰分化台灣社會，消滅中華民國國家主權的統一協商。專制政權不可能有真正的民主協商，台灣各界切勿有不切實際的幻想與期待。

邱垂正強調，任何沒有經過政府授權、國會監督而與北京進行所謂民主協商，都無法得到絕大多數台灣人民的認同。「兩岸條例」規定，台灣人民未經政府授權，不得與中國協商簽署協議，呼籲國人赴中應留意我方相關法規規定，以免不慎觸法而損及自身權益。

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