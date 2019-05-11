轉移美中貿易、高舉民族復興大旗 習近平13日見柱姐

2019-05-11 13:00

〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨前主席洪秀柱12日將率團前往北京進行4天的交流訪問，預料在13日下午與中共總書記習近平會面，據分析，北京安排「洪習會」，是要高舉民族復興與統一大旗，同時轉移美中貿易矛盾焦點。

中國國台辦9日發佈新聞稿稱，洪秀柱將率領台灣各界人士代表團，於5月12至15日赴北京參訪。「兩岸各界人士將就兩岸關係和民族未來等共同關心的問題，開展對話協商，深入交換意見」。而這是中國今年1月2日推出「習五條」以來，北京當局首次公開宣布邀請台灣政治人物，就「兩岸關係和民族未來」展開對話協商。

據了解，在國台辦發佈新聞稿當天，同時也發出採訪通知指，「5月13日（星期一）15時，中央領導在人民大會堂會見台灣客人。」

陸委會副主委兼發言人邱垂正在當天例行記者會即表示，政府鼓勵正常交流，但反對中共將政治操作的手伸入交流之中。中共為貫徹「習五條」，近期密集邀請我政治人物赴陸，藉機申論其狹隘的政治主張，並要求我政治人物為其政策背書，政治人物赴陸應考量社會觀感與國際視聽，反映台灣主流民意，避免落入中共對台促統佈局。

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