赴中媒體團又被否認 「台大系統」澄清：未推薦代表出席

2019-05-13 17:52

〔記者吳柏軒／台北報導〕第4屆兩岸媒體人北京峰會10日傳出中共要台媒宣傳「一國兩制」，引發國內各界批判，而參訪團成員曝光後，赫見「台大系統文化基金會」董事、台師大教授許和捷在列；該基金會今在網頁澄清，未受邀該活動，也未推薦代表出席，直接撇清關係。

由中國北京日報報業集團、台灣旺中集團等合辦的第4屆兩岸媒體人北京峰會在10日舉辦，台灣約有70家媒體高層、學界代表、專家學者等出席，卻因中國政協主席汪洋致詞要台灣媒體「宣傳一國兩制」，現場無人出聲捍衛中華民國，而引發爭議。

爭議爆發後，不少出席者牽連原先機構，如當時在北京現場的華視文化公司前董事長鄧長富，昨就遭華視撇清關係，強調鄧早已離任、不能代表華視，指名單漏列「前」字；另外，由台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學3校聯合的「台大系統」，旗下的「台大系統文化基金會」現任董事許和捷出席，昨也遭台師大學生會質疑是否適合。

今台大系統文化基金會透過網頁發出聲明，直接跟該活動撇清關係，說：「有關媒體報導本基金會許和捷董事參加中國大陸政協活動一事，謹聲明如下：本基金會並未受邀參加該項活動，更未推薦仼何人代表出席。」

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