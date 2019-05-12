賴清德：媒體若威脅國安就該處理

2019-05-12 16:43

〔駐日特派員林翠儀／東京12日報導〕對於中國全國政協主席汪洋「訓示」台媒支持一國兩制一事，訪日中的前行政院長賴清德12日表示，如果媒體的作為有威脅到國家的安全生存與發展，當然要想辦法處理這個問題。他表示，雖然台灣面對中國的壓力和衝擊最大，但也是最沒危機意識的國家，這是最嚴重的地方。

中國全國政協主席汪洋日前接見部分台灣媒體高層，「訓示」要努力宣傳「一國兩制」，引起旅日台僑關注詢問前行政院長賴清德的看法。賴清德表示，這是台灣非常特殊的地方，坦白說這也是台灣的不幸之處，中國對台灣進行各種打擊，其實也會滲透到日本和世界各國，雖然台灣面對的壓力和衝擊最大，但在此其中最沒危機意識的國家也是台灣，這是最嚴重的地方。

他還指出，除了提問的內容提到的案例之外，大家要注意台灣主要媒體，尤其是比較支持統一立場的媒體，他們的董事長、社長都曾率領工作人員，前往中國訪問去見國台辦主席或統戰高層，這當然會影響他們在媒體報導的客觀性，不會完全站在台灣的立場，這是非常可惜的。

賴清德認為，政府一定要加強人民的危機意識，畢竟人民是國家主人，人民有力量影響媒體，如果媒體的作為威脅到國家的安全、生存與發展，當然要更加有辦法來處理這個問題。

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