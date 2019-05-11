中國政協主席訓台媒、譏美國 狂言卻被中媒「秒下架」

2019-05-11 07:19

北京統戰會議 要台媒宣傳「一國兩制」

〔記者鍾麗華／綜合報導〕由北京日報報業集團主辦、旺旺中時媒體集團協辦的「第四屆兩岸媒體人北京峰會」昨在北京舉行開幕式，據報導，兩岸近70家媒體、200多名代表共議「兩岸交流與媒體責任」。中國全國政協主席汪洋會見台媒代表，他要台媒宣傳「一國兩制」，並稱「努力地為我們的民族復興，歷史會記住你們的」。

總統蔡英文昨在國安高層會議中提到，中共對台灣滲透、統戰，特別是近期曝光、擁有媒體的財團接受中國資金或受中國影響，以及國民高度關切的假訊息問題，要盡速完備反滲透、反統戰的機制，維護台灣主權以及國家安全。

汪洋講話全文遭「秒撤」

中國對台媒的統戰會議昨在北京舉行，台媒代表團共有65人。汪洋在論壇開幕式前會見台媒與會代表。據指出，有中國媒體在即時新聞中刊載汪洋講話的全文，不過，隨即遭「秒撤」，但逐字講稿已外流。

汪洋稱，「當年兩岸關係解凍，媒體界朋友立下汗馬功勞，現在要實現『和平統一、一國兩制』，仍要靠媒體界朋友共同努力。」他說，目前台灣格局，讓主張和平統一的媒體很不好過。

汪洋譏美沒勇氣 與中國打一仗

汪洋說，「我看台灣當局估計可能連兩年後的事都保證不了，當這個狀態下，當然可以說時和勢在我們這裡。前陣子美國通過『2019台灣保證法』，美國人能保證得了嗎？美國人就是把台灣當他一個棋子，美國人會為台灣問題和大陸打一仗嗎？我估計不會。今日中國，美國有這個勇氣和我們打這一仗嗎？我就講，台獨是走不通的，台獨想要靠美國人是靠不住的。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/